Beşiktaş'tan derbi öncesi Galatasaray'a gönderme
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde Vodafone Park hoparlöründen Loco Loco şarkısı çalındı ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde yenildiği Lokomotiv Moskova maçına göndermede bulunuldu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin öncesinde Vodafone Park'ta ilginç görüntüler oluştu. Stat hoparlöründen Lokomotiv Moskova ile anılan Yung Felix'in seslendirdiği Loco Loco şarkısı çalındı.
Beşiktaş taraftarları da çalınan Loco Loco şarkısına eşlik ederek büyük coşku yaşadı.
HOPARLÖRDEN KALİNKA MÜZİĞİ
Öte yandan Vodafone Park'ta Galatasaray'ın Rusya'dan mağlup dönmesine bir gönderme olarak Rusya halk şarkısı olan Kalinka çalındı.
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