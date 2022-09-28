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Spor

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na son teklif!

Sözleşme uzatmak için Beşiktaş'tan yıllık 20 milyon TL isteyen Ersin Destanoğlu'na, siyah beyazlı yönetimin son teklifi 12 milyon TL oldu.

Sabah28 Eylül 2022 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili düğüm çözülmek üzere. Siyah-beyazlı yönetim, Destanoğlu'na son teklifini sundu.

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ERSİN'E 12 MİLYON TL

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, sözleşmesini yenilemek için 20 milyon TL yıllık ücret isteyen 21 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu'na son olarak 12 milyon TL önerdi. Görüşmeler Ersin'in cevabına bağlı olarak devam edecek.

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4 YILLIK KONTRAT

Ersin'e 4 yıllık kontrat öneren ve sezon başına 10 milyon TL teklif yapan Beşiktaş yönetimi, halen altyapıdan çıktığı sözleşme ile oynayan 21 yaşındaki eldivenin isteğine sıcak bakmadı. Beşiktaş'ın son teklifi 12 milyon TL oldu.

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SÖZLEŞMESİ UZAMAZSA SERBEST KALACAK

İki tarafın görüşmelerinin Ersin'in cevabına bağlı devam edeceği kaydedildi. Ancak; yönetim bu ücretin üstüne çıkmak istemiyor. Genç file bekçisi, sözleşmesi uzatılmadığı takdirde sezon sonunda serbest kalacak.

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