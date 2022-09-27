Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı! ''Hazırlığımız olmadan...''

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı ve oyuncuyu Frenkie de Jong'a benzetti. Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, sarı lacivertli ekipte sportif direktör olduğu dönemde transfer edilen İsmail Yüksek hakkında da açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den Başakşehir'e uzanan teknik adamlık yolculuğunun yanı sıra oyuncu olarak yaşadıklarını da anlattı.

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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSMAİL YÜKSEK'E FRENKİE DE JONG BENZETMESİ

Lig Radyo'ya konuşan Emre Belözoğlu, İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahsederek "İsmail Yüksek benim onayımdan geçti ama ben hiç izlemedim. İsmail antrenmana çıktığı anda 'Çok büyük bir oyuncu transfer ettik.' dedim. Kadife gibi bilekleri var. Boyuna göre böyle bir sıçrama kabiliyeti olan oyuncu ilk kez gördüm. Oyun tarzını Frenkie de Jong'a benzetiyorum" dedi.

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İşte Emre Belözoğlu'nun sözlerinin satırbaşları:

"BAŞAKŞEHİR'E GELDİĞİMDE HER ŞEY KÖTÜ GİDİYORDU"

"Başakşehir'e geldiğim dönem, kulüp genlerine aykırı bir gidişat vardı. Her şey kötü gidiyordu. Gelişimizle birlikte bir şeyleri toparladık ve en çok puan toplayan takımlardan biri olduk."

"FENERBAHÇE'DE HAZIRLIĞIMIZ OLMADAN GÖREVE GELDİK"

"Fenerbahçe'de, kendi ekibim yoktu. Ben bir irade koydum ama hazırlığımız olmadan göreve geldik. Başakşehir'de derinlemesine takımın içine girdik."

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"CEM DİZDAR'IN LAFLARINA ALINGANLIK GÖSTERDİM"

"Bazen bazı kararlar veriliyor ancak sonra doğru olmadığına karar veriyorsunuz. Tanımadığım bir insan. Daha önce denk gelmiştim. Cem ('Dizdar) abinin futbolu bırakıyorsun hemen antrenör oluyorsun aflarına alınganlık gösterdim."

"ANTRENMANDA NELER YAPTIĞIMIZI OYUNCULARIMA GÖSTERİYORUM"

"Bu seviyedeki oyuncuların oyunu anlayabileceğini biliyorum. Antrenmanda neler yaptığımızı oyuncularıma gösteriyorum. 8 numarada hiç oynamamış bir oyuncuyu orada oynattığım zaman saha içindeki görevini biliyor. Yapar ya da yapamaz. Çabası beni mutlu ediyor."

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"DİEGO SİMEONE GÖRDÜĞÜM EN DİSİPLİNLİ ANTRENÖR

"Oyuncuyken beni etkileyen teknik adamlar oldu. En çok etkileyenler 23-24 oyuncusuna oynatmak istediği oyunu ezberletenler oldu. Oyuncunun gelişim sürecini yakinen takip etmeniz gerekiyor. Simeone gördüğüm en disiplinli antrenör. İletişimi de çok kuvvetli. Futbolcularını fiziksel ve zihinsel olarak geliştirmek için elinden geleni yapar. Futbolcularının her zaman futbolu hayatlarının merkezine koymasını ister."

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"GALATASARAY'DA GÖZÜMÜZ KARAYDI, KANIMIZ DELİYDİ"

Galatasaray'da çok şey öğrendim. Gözümüz karaydı, kanımız da deliydi. Her topa sokuyorduk ayağımızı. Kısa boylu oyuncular olsak da (Okan, Emre, Suat) yetenekli oyunculardık. Sonrasında futbol değişti. Daha fazla teknik adam üzerinden yapılanan bir model geldi.

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"ARDA GÜLER'İ BEN ALMADIM AMA TAKIMA ÇIKARDIM"

"Arda Güler'i ben almadım. Ama takıma çıkardım. Herkesin başarıyı sahiplenmesinden rahatsızım. Tahir Karapınar'ı aradım ve Arda'yı bize gönderdi. 'Çok zayıf' dediler Arda için. 'Olsun' dedim. 'Göreceksiniz' dedim. Arda'yı da oynatırdık."