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Spor

Michy Batshuayi'den derbi açıklaması! ''Beşiktaş taraftarı beni bilir''

Derbiye ilk 11'de başlaması beklenen Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, eski takımı Beşiktaş ile ilgili dikkat çekici sözler sarf etti.

Sporx27 Eylül 2022 Salı 09:24 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinde sahaya sürmesi beklenen forvet oyuncuları arasında Michy Batshuayi ismi bir adım öne çıktı. Serdar Dursun'un Türk Milli Takımı'ndan moralsiz dönmesi, Joshua King'in henüz takımla çalışmalara katılmaması, tüm gözlerin Belçikalıya çevrilmesine yol açtı.

BATSHUAYİ DERBİDE 11'DE

Uluslar Ligi'nde formasını giydiği Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçta başrol oynayan Batshuayi, bir gol bir de asist yapmıştı. Formu ile dikkat çeken başarılı futbolcunun, eski takımı Beşiktaş'la oynanacak maçta ilk 11'de görev alması yüksek ihtimal.

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"BİZİ ZOR BİR ATMOSFER BEKLİYOR"

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a karşı forma giymeye hazırlanan Michy Batshuayi, sadece Fenerbahçe'nin başarısına odaklandığını söyledi. Vodafone Park'taki mücadeleye ilk 11'de çıkması beklenen Belçikalı futbolcu, "Bizi zor bir atmosfer bekliyor. Ancak ben ve arkadaşlarım bu tip durumlara alışkınız. Yüzde yüzümüzle sahada olacağız. Galibiyete yakın taraf biziz. Kalitemizle sonuca gideceğiz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİ BİLİR"

Kendisine yönelik tepki olacağını düşünmediğini kaydeden Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı nasıl mücadele ettiğimi iyi biliyor. Bana göre geçen sezonki performansım başarılıydı. Görev aldığım her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık aklımda sadece Fenerbahçe var. Umarım gol veya goller atarım" dedi.

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