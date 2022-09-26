Kim Min-Jae pişmanlığı! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon avro bedelle transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan takımında gösterdiği etkili performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz basını Güney Koreli stopere talip olan ancak transferden vazgeçen Tottenham'ın bu karardan dolayı büyük pişmanlık yaşayacağını ileri sürdü.

"CANAVAR" KİM MİN-JAE

25 yaşındaki defans oyuncusu için İngiliz takımının hocası Antonio Conte olumlu rapor vermiş ancak Kim Min-Jae, Napoli'ye imza atmıştı. Serie A'da çıktığı 6 maçta 2 gol atan, 2 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli oyuncuya rakiplerine fiziksel olarak zorluk çıkardığı için "Canavar" lakabı verildi.

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"KİM MİN-JAE SUDAN UCUZDU"

Haberde, Napoli'nin ödediği 18 milyon avroluk bonservis bedelinin Kim Min-Jae gibi bir futbolcu için "sudan ucuz" olduğu vurgulanırken, Tottenham'ın bu transferi gerçekleştirmediği için pişman olacağı belirtildi.

"ANTONIO CONTE İÇİN MÜKEMMEL BİR SEÇENEK OLABİLİRDİ"

Savunma hattına Barcelona'dan Clement Lenglet'i kiralayarak takviye yapan İngiliz kulübünde üçlü defansın ortasında oynayan Eric Dier'in form grafiği de mükemmele yakın. Ancak Dier'in muhtemel bir sakatlığı teknik direktör Conte'yi zor durumda bırakabilir. Bu olasılığı göz önüne alan İngilizler, "Min-Jae, İtalyan hocanın rotasyonunda mükemmel bir seçenek olabilirdi" yorumunu yaptı.

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"TOTTENHAM ÇOK KALİTELİ BİR SAVUNMACIYI KAÇIRDI"

Haberde son olarak; Tottenham'ın, Türkiye ve Japonya'da başarılı olsa da Min-Jae'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig için yeterli olup olmaması konusunda şüphe duymasının normal olduğu belirtilirken, "Ancak Güney Koreli'nin şimdiye kadarki Napoli performansına bakılırsa Tottenham çok kaliteli bir savunmacıyı kaçırmış gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi