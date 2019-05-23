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Beşiktaş'tan Ersun Yanal ve Burak Yılmaz yalanlaması

Beşiktaş Kulübü'nden Fikret Orman'ın Ersun Yanal ve Burak Yılmaz kıyası yaptığı iddialarına dair yalanlama geldi.

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Beşiktaş Kulübü'nden Fikret Orman'ın Ersun Yanal ve Burak Yılmaz kıyası yaptığı iddialarına dair yalanlama geldi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır.Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi

Fikret Orman'ın teknik direktör konusunda yöneticilerden taraftar gibi düşünmemelerini istediği ve şu sözleri söylediği iddia edilmişti; "Burak Yılmaz da istenmiyordu ancak yanıldılar. Ersun Yanal da çok isteniyordu ama sonuç ortada. Taraftar gibi düşünürsek hata yaparız"

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