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Spor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 1 milyon avroluk teklif

Beşiktaş, Miha Zajc'ın transferini ocak ayında bitirmek için Fenerbahçe'ye 1 milyon avroluk bir teklifte bulundu.

Sporx21 Ocak 2023 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 1 milyon avroluk teklif
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ, MIHA ZAJC İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Sporx'in haberine göre; Şenol Güneş'in memnun olmadığı Dele Alli'nin yerine bir orta saha arayışında olan siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın çok beğendiği Miha Zajc için ilk resmi girişimde bulundu.

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BEŞİKTAŞ 1 MİLYON AVRO ÖNERDİ

Fenerbahçe'nin 2 milyon avro istediği Zajc için sarı-lacivertli kulübe 1 milyon avro önerdi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sarı-lacivertli yetkililere, "Oyuncu bize sezon sonunda bedelsiz olarak önerildi ama kulüpler arasındaki iyi niyetin bir göstergesi olarak bu teklifi yapıyoruz" sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ OCAK AYINDA BİTİRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı kulüp, yurt dışından da talipleri olan Zajc için diğer kulüplerle rekabete girmeyi istemediği için bu transferi ocak ayı içinde bitirmeyi hedefliyor.

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ZAJC'IN TALEBİ 1.5 MİLYON AVRO

Bir yandan Fenerbahçe'nin de yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü 28 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.5 milyon avro garanti ücret isterken, sarı-lacivertli ekip bu ücreti fazla buluyor.

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