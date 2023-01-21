Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 1 milyon avroluk teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
Sporx'in haberine göre; Şenol Güneş'in memnun olmadığı Dele Alli'nin yerine bir orta saha arayışında olan siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın çok beğendiği Miha Zajc için ilk resmi girişimde bulundu.
Fenerbahçe'nin 2 milyon avro istediği Zajc için sarı-lacivertli kulübe 1 milyon avro önerdi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sarı-lacivertli yetkililere, "Oyuncu bize sezon sonunda bedelsiz olarak önerildi ama kulüpler arasındaki iyi niyetin bir göstergesi olarak bu teklifi yapıyoruz" sözlerini sarf etti.
Siyah-beyazlı kulüp, yurt dışından da talipleri olan Zajc için diğer kulüplerle rekabete girmeyi istemediği için bu transferi ocak ayı içinde bitirmeyi hedefliyor.
Bir yandan Fenerbahçe'nin de yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü 28 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.5 milyon avro garanti ücret isterken, sarı-lacivertli ekip bu ücreti fazla buluyor.