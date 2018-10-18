Beşiktaş'tan Galatasaray'a Divock Origi çalımı

Beşiktaş ara transferde kadrosuna katmak istediği Liverpool'un golcüsü Divock Origi için temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece Premier League 2'de bir maç oynama şansı buldu. 90 dakika sahada kalan ve 1 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Origi'nin, Türkiye'den Beşiktaş dışında da talibi var. Galatasaray da Belçikalı genç golcüyü getirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak Beşiktaş'ın bu konuda daha şanslı olduğu belirtiliyor.

5 MİLYON €'LUK OPSİYON TEKLİFİ

UEFA'da Finansal Fair Play konusunda sıkıntılı bir dönem yaşayan G.Saray'a göre, Beşiktaş'ın mali açıdan daha avantajlı olduğu biliniyor. Ancak Kartal'ın bu konuda önündeki en büyük engel, Everton'un da devrede olması. Beşiktaş oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak niyetinde. Sezon başında bu kulüpten Loris Karius'u kiralayan Beşiktaş, Origi için de benzer bir formül öneriyor. Beşiktaş şartlı bir şekilde 2 yıl kiralık istediği oyuncuya 5 milyon euro da satın alma opsiyonu koymak istiyor.

KLOPP DA AYRILMASINI ONAYLIYOR

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da Origi'nin kiraya gitmesine sıcak baktığı biliniyor. Alman teknik adam kadrosunda yer açamadığı yetenekli oyuncunun bir Avrupa takımında kiralık oynaması halinde hem kendini geliştireceğine hem de değer kazanacağına inanıyor. İngiliz basını da Beşiktaş'ın oyuncuya olan talebini doğrularken, Galatasaray ile Siyah-Beyazlılar arasında bu konuda yoğun rekabet yaşandığını ileri sürdü.

(Akşam)