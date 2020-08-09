09 Ağustos 2020 Pazar 14:06 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 15:30

Kadro takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Bein Sports'un haberine göre, Beşiktaş, West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmasına vardı. Bein Sports Muhabiri Gürler Akgün, konu hakkında "Kamil Grosicki kanatlarda forma giyebilen, Sergen Yalçın'ın çok istediği hızlı bir oyuncu. Taraflar prensipte anlaştı. Oyuncu için Bilic'ten de görüş alındı. Kamil Grosicki şu an İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

Kamil Grosicki, 2011-2014 yılları arasında Süper Lig takımlarından Sivasspor'da da oynamıştı. 32 yaşındaki oyuncu Fransa'nın Rennes ve İngiltere'nin Hull City takımılarında da forma giydi.

Geçen sezon West Bromwich'te 44 maça çıkan Grosicki, 9 gol attı, 7 asist yaptı.

ERDAL TORUNOĞULLARI YALANLADI

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Orta Çizgi'ye yaptığı açıklamada Kamil Grosicki ile ilgilenmediklerini söyledi.

Torunoğulları Polonyalı futbolcu hakkında çıkan iddiaları, "Kamil Grosicki ile hiçbir kontağımız olmadı" sözleriyle yalanladı.

KAMİL GROSİCKİ'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Grosicki de İstanbul'da olduğunu doğruladı ancak tatil amacıyla geldiğini söyleyerek "İstanbul'dayım ve eşimle iyi vakit geçiriyorum. Bunun dışında başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.