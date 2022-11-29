Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in, Ghezzal'ın sakatlığı sonrası transfer etmek isteği Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech için Chelsea'ye bir teklif hazırladı.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKIM ZIYECH İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Premier Lig ekibinde beklenen performansı vermeyen bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada şans bulan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmeler resmen başlıyor. Beşiktaş, bir süredir girişimlerde bulunduğu Faslı yıldızın transferi için önemli bir adım attı ve Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın teklifinde ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama önerisi var.

6 gollü maça Vincent Aboubakar damgası!

OPSİYON MADDESİ OLACAK

Siyah-beyazlıların hazırladığı teklif bununla sınırlı değil. Oyuncunun performansından memnun kalınması durumunda, Chelsea kulübüyle de rakamsal konularda anlaşma sağlandığında anlaşmanın önümüzdeki sezonu da kapsayacak şekilde, yani 6 ay + 1 senelik şeklinde hazırlandığı belirtildi.

MAAŞININ YARISI ÖDENECEK

Faslı hücum oyuncusunun kulübü Chelsea'yle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetim, sezon sonuna kadar kiralama önerisi için İngiliz devinden olumlu geri dönüş aldı. Yönetimin, bu gelişmenin ardından oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama artı yıldız ismin maaşının yarısını ödemeyi önerdiği kaydedildi.

Jorge Jesus'tan Flamengo'nun teklifine net cevap!

CHELSEA 40 MİLYON AVRO ÖDEMİŞTİ

Hollanda temsilcisi Ajax'ta gösterdiği performans sonrası Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran Faslı yıldız oyuncu 2020 yılında Premier Lig devi Chelsea'ya 40 milyon avroya transfer oldu. Ancak Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamayan Ziyech, sadece 148 dakika sahada kalabildi. Faslı oyuncu İngiltere Kupası'nda 1 maçta 68 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta toplam 58 dakika oynadı.