  Beşiktaş'tan Hasan Arat kararı! Kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Spor

Beşiktaş'tan Hasan Arat kararı! Kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat için sürpriz bir karar alındı. Siyah-beyazlılar, Arat'ın kulüp üyeliğinden 1 yıl ihracını oyçokluğuyla kabul etti. İşte detaylar...

2 Kasım 2025 Pazar 14:18
Beşiktaş'tan Hasan Arat kararı! Kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.

Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

