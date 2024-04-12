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Spor

Beşiktaş'tan kötü haber! Ante Rebic ameliyat olacak

Beşiktaş resmi sitesinden üzerinden yaptığı açıklama ile Hırvat futbolcusu Ante Rebic'in sakatlandığını ve Pazartesi günü operasyon geçireceğini duyurdu. İşte detaylar...

12 Nisan 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan kötü haber! Ante Rebic ameliyat olacak
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Beşiktaş Kulübü, takımın resmi sitesinden Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sağlık durumuna dair bir açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir.

Ante Rebic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

23 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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