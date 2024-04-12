Beşiktaş Kulübü, takımın resmi sitesinden Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sağlık durumuna dair bir açıklamada bulundu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir.
Ante Rebic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
23 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.