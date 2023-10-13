Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye özel önlem!

Hem yönetim hem de teknik ekip konusunda yaşanan gelişmelerle hareketli bir dönem geçiren Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Siyah beyazlılarda özellikle teknik ekip derbi için yoğun bir çalışma içinde.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından İstanbulspor'u deviren Beşiktaş, Milli araya moralli girmişti. Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalarına devam eden Kara Kartal, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine harıl harıl hazırlanıyor. Gelen son haberlere göre Yılmaz ve teknik heyet, sarı kırmızılı kulübün maçlarını bir bir izleyip, analiz ediyor. Burak hoca ise hem Aslan'ı oyunculara ezberletiyor hem de tecrübelerini onlarla paylaşıyor. Bu doğrultuda Yılmaz, sadece taktiksel olarak değil mental olarak da takımı zorlu mücadeleye hazırlamaya çalışıyor.

PERFORMANSLARDAN MEMNUN

Yönetim, son şampiyon ile oynanacak maçı kritik bir eşik olarak görüyor. Derbide zafere uzanıp, yeniden zirve hesapları yapmak isteyen Kara Kartal'da Burak Yılmaz, oyuncuları mental olarak karşılaşmaya hazırlamak için büyük bir çaba veriyor. İlk hocalık tecrübesinde iz bırakmak isteyen 38 yaşındaki futbol adamı, şu ana kadar siyah beyazlı oyuncuların gösterdiği performanstan da bir hayli memnun.

ICARDI'YE BAILLY KİLİDİ

Kara Kartal'ın, Galatasaray karşısında odaklandığı isimlerin en başında Mauro Icardi geliyor. Aslan'ın durdurulamayan Arjantinli süperstarı için çözüm olarak Eric Bailly görülüyor. Çıktığı 4 maçta iyi sinyaller veren Fildişili stoperin, Icardi'yi maç boyunca kıskacı altına alması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu için bu konuda teknik ekip tarafından özel bir talimat verildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.