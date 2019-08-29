Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için resmi açıklama!
Beşiktaş, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici ile yapıldığı iddia edilen transfer görüşmesine dair resmi açıklama yayınladı.
Beşiktaş, Ali Naibi ile Mehmet Ekici'nin karşılıklı olarak transfer görüşmesi yaptığına dair çıkan iddialara cevap verdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;
Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.
Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
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