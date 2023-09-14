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  • Beşiktaş'tan merakla beklenen Vincent Aboubakar açıklaması: ''Spekülasyonlara itibar etmeyin''
Spor

Beşiktaş'tan merakla beklenen Vincent Aboubakar açıklaması: ''Spekülasyonlara itibar etmeyin''

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişi gecikti. Kulüp, bu konuda açıklamada bulundu.

14 Eylül 2023 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan merakla beklenen Vincent Aboubakar açıklaması: ''Spekülasyonlara itibar etmeyin''
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişi gecikti. Kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar hakkındaki haberler hakkında açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."

"TRABZONSPOR MAÇINDA YOK" İDDİASI

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ailevi problemler sebebiyle İstanbul'a gelişi gecikti.

Haberde; Milli Takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması beklenmediği ve futbolcunun İstanbul'a cuma günü dönmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında ileri uçta Cenk Tosun'a şans vereceği belirtildi.

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