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Beşiktaş'tan pazartesi isyanı

TFF, Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisini Sarı-Lacivertli ekibin perşembe günü Zenit’le oynaması nedeniyle pazartesi günü oynatma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar, ise bu kara isyan etti.

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BU hafta Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi Sarı-Lacivertli ekibin perşembe günü Avrupa Ligi’nde Zenit ile oynayacağı maç nedeniyle pazar akşamı yerine pazartesi akşamı oynanacak. TFF’den yapılan açıklama sonrası Siyah-Beyazlılar, bu karara isyan etti. İdareciler, bu sezon Avrupa Ligi’nde boy gösteren takımlarının, gerek ön elemeler gerekse grup maçlarında deplasman dönüşlerinde pazar günleri oynatıldığını dile getirerek, yapılan çiftte standarta dikkat çektiler.
 
DERBİYE ÇIKMIŞLARDI
 
Bu sezonki Avrupa Ligi maçları içinde en çok dikkat çekeni ise Sarpsborg ile Norveç’te oynanan maç oldu. Siyah-Beyazlılar, perşembe gecesi saat 23.00’da başlayıp cuma günü saat 01.00’de biten maçtan sonra pazar akşamı 20.00’de Galatasaray derbisini oynamıştı.
 
Akşam

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