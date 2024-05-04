İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Portekizli yıldıza kanca! Angel Di Maria, Kartal oluyor
Spor

Beşiktaş'tan Portekizli yıldıza kanca! Angel Di Maria, Kartal oluyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip, Benfica'nın tecrübeli yıldızı Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 22:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Portekizli yıldıza kanca! Angel Di Maria, Kartal oluyor
ABONE OL

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın kısa süre içinde yıldız futbolcu ile resmi temasların başlayacağı aktarıldı.

Angel Di Maria'nın Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Portekiz ekibi, Arjantinli yıldıza henüz yeni sözleşme teklifi yapmadı.

Benfica'da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.