İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2022 Pazar / 17 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan resmi açıklama! ''Valerien İsmael ile anlaştım''
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! ''Valerien İsmael ile anlaştım''

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, teknik direktörlük konusunda Valerien İsmael işe her konuda anlaştığını ve son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceğini açıkladı.

Fanatik20 Mart 2022 Pazar 09:45 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 10:07
ABONE OL

Önder Karaveli ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş'ta, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktörlük için Valerien İsmael ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var

"VALERIEN İSMAEL İLE ANLAŞTIM, BAŞKANDAN ONAY BEKLİYORUZ"

Fanatik'e konuşan İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:

"Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak."

PAZARTESİ GÜNÜ RESMEN AÇIKLANABİLİR

Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! 'Hepsini anlatacağım'

ISMAEL VE EKİBİNE TOPLAM 700 BİN EURO

Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin euroluk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.

SALI GÜNÜ GELECEK

Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.