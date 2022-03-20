Fanatik 20 Mart 2022 Pazar 09:45 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 10:07

Önder Karaveli ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş'ta, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktörlük için Valerien İsmael ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

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"VALERIEN İSMAEL İLE ANLAŞTIM, BAŞKANDAN ONAY BEKLİYORUZ"

Fanatik'e konuşan İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:

"Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak."

PAZARTESİ GÜNÜ RESMEN AÇIKLANABİLİR

Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.

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ISMAEL VE EKİBİNE TOPLAM 700 BİN EURO

Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin euroluk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.

SALI GÜNÜ GELECEK

Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.