Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Omar Colley'nin Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi'nin ise sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanması sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır. Bakhtiyor Zainutdinov'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."