Gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki önemli isimlerden biri de milli takımın yıldızlarından Salih Özcan.

"SENİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımın yerli oyuncu kalitesini yukarı çekeceğine inanılan deneyimli oyuncuya futbol koordinatörü Samet Aybaba'dan telefon gitti. Deneyimli futbolcuyla görüşen Aybaba, "Seni takımda görmek istiyoruz." dedi.

Başarılı orta saha ise "Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrar konuşalım" karşılığını verdi.

Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.