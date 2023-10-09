Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan Salih Uçan'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DERBİDE OLMAYACAK

A Spor'un haberine göre; sakatlık geçiren Salih Uçan, milli ara sonrasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.