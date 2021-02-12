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Spor

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın ile siyah beyazlı yönetim sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Yalçın, sürekli sözleşme ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirmişti. Başkan Çebi, 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

12 Şubat 2021 Cuma 20:05 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 20:05
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'a resmen yeni sözleşme teklif edecek. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın maaşı da artacak.

Bu sezon Beşiktaş'ı zirveye taşıyan, kupada da yarı final biletini alan 48 yaşındaki Sergen Yalçın artık sözleşmenin sözlü olarak değil resmen getirilmesini bekliyor.

Siyah-beyazlı kulüpte yönetim de bu konuda hazırlıklarını yaparken bir süre önce planladıkları teklifi ilerleyen günlerde hocaya sunmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek ve yıllık 6 milyon TL olan maaşını da 8 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.

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