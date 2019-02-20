Beşiktaş'tan Slaven Bilic açıklaması
Siyah-Beyazlı yöneticiler, Güneş’in ardından teknik direktörlüğe Slaven Bilic’in getirileceği iddialarını yalanladı.
Suudi Arabistan’da Al-İttihad’ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Beşiktaş’a geri döneceği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan idareciler, “Bizden ayrılanlar her zaman geri dönmek istemiştir. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Orada çok yüksek bir para kazanıyor ve 3 yıl daha kontratı var. Gündemimizde yok. Şenol Hoca henüz bir yere ayrılmadı” dedi.
Güneş
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