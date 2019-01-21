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Beşiktaş'tan sürpriz Trezeguet hamlesi

Kasımpaşa'dan ayrılmayı kafasına koyan Trezeguet için Beşiktaş devreye girdi.

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Quaresma'nın takımdan ayrılmak ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş ile ilgili bir iddia da Mısır basınından geldi. Ülke medyasında, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet için siyaz beyazlıların görüşmelere başladığı yazıldı.Haberlerde Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki oyuncu konusunda istediği rakamı bildirmesinin ardından Beşiktaş cephesinin beklemeye geçtiği ancak yeniden bir girişimde olabileceği kaydedildi. 
 
'Türkiye'de yıldızı patlayan Trezeguet için her şey mümkün. Yakın zamanda yeni bir forma giyebilir' yorumu yapılan yıldız oyuncunun sezon başında da Galatasaray'ın kapısından döndüğüne vurgu yapıldı.
 

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