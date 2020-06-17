Beşiktaş'tan taktik çalışması

IHA 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:37 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:37

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.