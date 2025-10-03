Beşiktaş'tan taraftarlarına derbi öncesi duyuru

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek taraftarlar için bilgilendirme metni yayınladı.

Beşiktaş Kulübü derbiyi izleyecek taraftarları bilgilendirdi.

İşte o açıklama;

"Deplasmandaki Galatasaray Maçını Tribünden İzleyecek Taraftarlarımıza Önemli Duyuru! Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, yarın (4 Ekim) saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak. Deplasmandaki Galatasaray maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a ulaşımı, kulübümüz tarafından tahsis edilecek otobüslerle sağlanacaktır. Şehir dışından gelecek taraftarlarımızın stadyuma bireysel olarak giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.

Müsabakayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta izleyecek taraftarlarımızın yarın (4 Ekim) saat 15.00'ten itibaren Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaları gerekmektedir. Otobüslerin hareket saati 16.00'dır.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."