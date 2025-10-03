İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6907
  • EURO
    49,0065
  • ALTIN
    5211.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan taraftarlarına derbi öncesi duyuru
Spor

Beşiktaş'tan taraftarlarına derbi öncesi duyuru

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek taraftarlar için bilgilendirme metni yayınladı.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan taraftarlarına derbi öncesi duyuru
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek taraftarlar için bilgilendirme metni yayınladı.

Beşiktaş Kulübü derbiyi izleyecek taraftarları bilgilendirdi.

İşte o açıklama;

"Deplasmandaki Galatasaray Maçını Tribünden İzleyecek Taraftarlarımıza Önemli Duyuru! Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, yarın (4 Ekim) saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak. Deplasmandaki Galatasaray maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a ulaşımı, kulübümüz tarafından tahsis edilecek otobüslerle sağlanacaktır. Şehir dışından gelecek taraftarlarımızın stadyuma bireysel olarak giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.

Müsabakayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta izleyecek taraftarlarımızın yarın (4 Ekim) saat 15.00'ten itibaren Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaları gerekmektedir. Otobüslerin hareket saati 16.00'dır.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.