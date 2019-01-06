Beşiktaş'tan Torino'ya sürpriz teklif!

BEŞİKTAŞ’TAN cazip öneri. Torino’ya Ljajic için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Siyah-Beyazlılar, kalan 5 milyon euroya karşılık Tolgay’ı önerdi. Roberto Soriano’yu kiralamayı başaramayan Çizme ekibi, merkez orta sahada kan kaybetmiş oldu. İtalyanlar Tolgay’a talip olunca da Beşiktaş cephesi bunu bir yandan fırsata çevirdi. Ljajic için ödenmesi gereken 5 milyon euroya karşılık Tolgay Arslan’ın verilmesi teklif edildi, cevap bekleniyor

SADECE BİR GOL KAYDETTİ

Bu sezon Tolgay’dan verim alamayan Beşiktaş, en azından Ljajic konusunda zarar yaşamak istemiyor. 8 lig maçına çıkan Tolgay, gol ve asist üretemedi. Tolgay bu sezon Partizan’la oynanan Avrupa Ligi elemesi maçında 1 gol kaydetti. Ljajic’ten de beklenen katkı gelmedi ancak geleceğe yatırım düşüncesiyle Torino’yla bonservisi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Tolgay ve kulübün geleceği için bu takasın gerçekleşmesi büyük önem taşıyor.

BOLOGNA TÜM PLANLARI BOZDU

Rotasını Tolgay’a çeviren Torino’nun planları Bologna yüzünden alt üst oldu. Villarreal’le Roberto Soriano için yarım sezonluk anlaşma sağlayan ve oyuncudan bu süreçte iyi verim alan Torino, kiralama süresini uzatmayı başaramadı. Araya giren Bologna da oyuncuyu Torino’nun elinden kaptı. Soriano bu sezonu Bologna’da tamamlayacak. Merkezde elinde iki yönlü oyuncusu kalmayan Torino, Ljajic için kolaylık sağlayabilir.