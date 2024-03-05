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Spor

Beşiktaş'tan VAR talebi! ''Pozisyonun kayıtlarını açıklayın''

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde çok tartışılan Cenk Tosun-Köhn pozisyonu için açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, hakemin VAR'a neden çağrılmadığının açıklanmasını talep etti. İşte detaylar...

5 Mart 2024 Salı 17:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan VAR talebi! ''Pozisyonun kayıtlarını açıklayın''
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Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbide Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda VAR kayıtlarının yayınlanması konusunda doğru bir karar alarak kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık yönünde bir adım atmıştı.

CENK TOSUN - DERRICK KÖHN POZİSYONU

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon oynanan Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında sahada verilen kararlar üzerine hararetli tartışmalar yaşanmış, TFF o iki karşılaşmanın VAR kayıtlarını hukuken bir zorunluluk olmadığı halde yayınlamıştı.

Bu hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyon tartışmalara konu olmuş, kamuoyunda VAR'ın hakemi neden çağırmadığı konusu merak uyandırmıştır.

'NEDEN DAVET EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLAYIN'

VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması konusunda alınan son karar doğrultusunda "VAR tarafından çağrılmayan" pozisyonlar yayınlanmamaktadır. Ne var ki kamu vicdanı bu tip pozisyonlarda hakemin VAR tarafından 'neden davet edildiğini değil neden davet edilmediğinin' cevabını aramaktadır.

'TÜRK FUTBOLUNA YARAR SAĞLAR'

TFF tarafından verilen şeffaflığı sağlama, kamu vicdanını rahatlatma prensibi doğrultusunda Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında geçen pozisyondaki VAR konuşmalarının yayınlanmasının Türk futbolunun sağlıklı bir yapıya kavuşması için yarar sağlayacağını düşünüyor ve ilgili pozisyonla ilgili VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz."

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