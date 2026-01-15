İSTANBUL 12°C / 7°C
15 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Beşiktaş'tan Weston McKennie hamlesi! Resmi teklif masada

Beşiktaş, Juventus forması giyen ABD'li orta saha Weston McKennie için harekete geçti. İtalyan basını, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki oyuncu için resmi teklif hazırladığını duyurdu.

15 Ocak 2026 Perşembe 08:07
Beşiktaş'tan Weston McKennie hamlesi! Resmi teklif masada
Beşiktaş, Juventus'ta forma giyen 27 yaşındaki ABD'li orta saha Weston McKennie'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan medyası, Weston McKennie ile ilgili haberleri doğruladı.

Football Italia, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu için resmi bir teklif hazırladığını bildirdi. Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncu için 8 milyon euroluk bir paket sundu. Juventus ise McKennie için yaklaşık 15 milyon euro artı bonus talep ediyor. Beşiktaş cephesi rakamı aşağı indirmek için temaslarını sürdürüyor. Bu sezon Serie A'da 19 maçta 1347 dakika süre bulan ABD'li orta saha 2 gol 3 asist üretti. Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta 2 golle oynadı. Ön libero, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabile McKennie, 2021'de 22 milyon euroya Schalke'den Juve'ye gelmişti.

