Beşiktaş'tan Wout Weghorst için sürpriz karar

Beşiktaş'ta Wout Weghorst fırtınası esmeye başladı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu oynadığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik grafiğiyle takımının ileri ucundaki en etkili isimlerinden biri oldu. Bu performans sonrası Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldı.

KATAR'A GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR

Trabzonspor'da ayrılık! Cornelius resmen açıklandı Akşam'ın haberine göre; yönetim, İngiliz Championship ekibi Burnley'le önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Beşiktaş'ta bonuslarla birliktekazanan Weghorst'un satın alma opsiyonu. Beşiktaş, bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeyi planlıyor.

Kasım ayında Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosunda olmayı hedefleyen Weghorst, tüm çalışmalarını bu turnuva için yapıyor. Yönetim ise Kasım'dan önce bonservis olayını çözmeyi hedefliyor.