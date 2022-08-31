Beşiktaş'tan Wout Weghorst için sürpriz karar

Beşiktaş'ta Wout Weghorst fırtınası esmeye başladı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu oynadığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik grafiğiyle takımının ileri ucundaki en etkili isimlerinden biri oldu. Bu performans sonrası Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldı.
Trabzonspor'da ayrılık! Cornelius resmen açıklandı
Akşam'ın haberine göre; yönetim, İngiliz Championship ekibi Burnley'le önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Beşiktaş'ta bonuslarla birlikte 3 milyon avro
kazanan Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon avro
. Beşiktaş, bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeyi planlıyor.
KATAR'A GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR
Kasım ayında Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosunda olmayı hedefleyen Weghorst, tüm çalışmalarını bu turnuva için yapıyor. Yönetim ise Kasım'dan önce bonservis olayını çözmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'ye dev gelir! Tam 480 milyon TL...
Başarılı golcünün Ada ekibi olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında
bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon milyon avro... Hollandalı'nın en yüksek piyasa değeri 2020 yılında 30 milyon avro olmuştu. 1.97 boyundaki forvet 2018 yılında beri Hollanda Milli Takımı'nda görev alıyor. Weghorst'un 14 maçta 3 golü bulunuyor.