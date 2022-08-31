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Spor

Beşiktaş'tan Wout Weghorst için sürpriz karar

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan Wout Weghorst'un bonservisinin alınması için siyah beyazlı yönetim sezon sonunu beklemeden harekete geçti.

Akşam31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst fırtınası esmeye başladı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu oynadığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik grafiğiyle takımının ileri ucundaki en etkili isimlerinden biri oldu. Bu performans sonrası Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldı.

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Akşam'ın haberine göre; yönetim, İngiliz Championship ekibi Burnley'le önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Beşiktaş'ta bonuslarla birlikte 3 milyon avro kazanan Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon avro. Beşiktaş, bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeyi planlıyor.

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Kasım ayında Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosunda olmayı hedefleyen Weghorst, tüm çalışmalarını bu turnuva için yapıyor. Yönetim ise Kasım'dan önce bonservis olayını çözmeyi hedefliyor.

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Başarılı golcünün Ada ekibi olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon milyon avro... Hollandalı'nın en yüksek piyasa değeri 2020 yılında 30 milyon avro olmuştu. 1.97 boyundaki forvet 2018 yılında beri Hollanda Milli Takımı'nda görev alıyor. Weghorst'un 14 maçta 3 golü bulunuyor.

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