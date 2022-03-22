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Spor

Beşiktaş'tan yeni golcü atağı! Cenk Tosun olmayınca...

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun'un fazla ücret istemesi üzerine rotasını Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok'a çevirdi.

Fanatik22 Mart 2022 Salı 09:29 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 09:29
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Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş Yönetimi, takıma direkt etki edecek iki forvet almak için arayışlarına başladı.

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CENK TOSUN 2,2 MİLYON EURO İSTEDİ

Bu doğrultuda planlamasını bir yerli ve bir yabancı golcü üzerine yapan yönetim, en önemli adaylardan Cenk Tosun'un 2.2 milyon euroda ısrarcı olması sonrasında rotasını değiştirdi.

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HEDEF UMUT BOZOK

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, bu sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok'u hedefleri arasına aldı. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, iki yol belirledi.

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SATIN ALMA OPSİYONU KASIMPAŞA'DA

Oyuncunun Lorient'ten 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa'yla temas kuracak olan Siyah Beyazlılar, bu miktarı karşılamaları halinde İstanbul temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak. Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanmaması halinde idareciler, Lorient'le pazarlık masasına oturacak.

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A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım'a kadar yükselen Umut'un da kariyerine İstanbul'da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.

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