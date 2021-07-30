30 Temmuz 2021 Cuma 23:16 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:27

Beşiktaş Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla imza parası hakkındaki ödeme planını konuşuyor.

Beşiktaş, uzun süredir uğaş verdiği Alex Teixeira transferinde mutlu sona çok yakın.

Siyah beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Yönetim, Brezilyalı oyuncunun imza parası ile ilgili ödeme planını konuşuyor.

Beşiktaş yönetimi Teixeira'yı yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.