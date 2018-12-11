Beşiktaş'tan Zlatan İbrahimovic bombası

Devre arasında takımı güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş’ta yönetim, özellikle forvet pozisyonuna çok iyi bir oyuncu almak istiyor. Siyah- Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman ve kurmayları, oluşturdukları listede en iyi ismi birinci sıraya koydu. Dünya starı bir ismi kadrosuna katmak isteyen Başkan Orman gözünü kararttı ve rotayı Zlatan İbrahimovic’e çevirdi. Kariyerine ABD Ligi’nde LA Galaxy’de devam eden İbrahimovic, takımının Play-Off dışında kalması sonrasında sezonu da erken kapatmış oldu. Yeni sezon önümüzdeki Mart 2019’da başlayacağı için sezon sonuna kadar Avrupa’daki bir takımda oynamak isteyen İbra için Siyah- Beyazlılar’ın bir bütçe oluşturacağı ve sponsor desteğini bulduktan sonra 37 yaşındaki golcünün menajeri Mino Raiola’nın kapısını çalacağı öğrenildi.

Sezon sonuna kadar...

Galaxy ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, kulübünden yıllık 1.6 milyon Dolar (8.5 milyon TL) kazanıyor. Kara Kartal, İbra’nın teklife sıcak bakması halinde 6 ay için yaklaşık 3 milyon Dolar’lık (15.9 milyon TL) bir parayı gözden çıkartmaya hazırlanıyor.

Talibi Milan aradan çıktı

Zlatan İbrahimovic’in adı uzun süredir İtalyan ekibi Milan’la anılıyordu. Eski kulübünün, İbra’yı transfer etmesine kesin gözüyle bakılırken, tam tersi bir durum oluştu. Daha önce Antalyaspor’un teknik direktörlüğünü yapan Leonardo, Çizme basınına yaptığı açıklamada, bu transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Yıllanmış şarap gibi

İsveçli dünyaca ünlü yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen meydan okumaya ve başarılı performansına devam ediyor. PSG’den ayrıldıktan sonra 36 yaşında İngiltere Premier Ligi’nin yolunu tutan ve Manchester United’ın formasını giyen İbra, 2016-17 sezonunda 46 maçta rakip fileleri 28 kez salladı, 9 asist yaptı. ABD’deki ilk sezonunda da yıldız oyuncu, 27 karşılaşmada 22 gol atıp, 2 de asist yaptı.. Ve hem ligin en iyi oyuncusu hem de en çok forması satılan futbolcu unvanını elde etti.

(Fanatik)