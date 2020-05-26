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Spor

Bifouma transfer için kararını verdi

Suudi Arabistan ve Katar liglerinden transfer teklifleri aldığı öğrenilen Yeni Malatyaspor'un Fransız futbolcusu Bifouma'nın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra kalma kararı aldığı belirtiliyor.

IHA26 Mayıs 2020 Salı 12:05 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 12:05
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Süper Lig’de 11 Mart’ta Malatya’da Trabzonspor ile oynanan erteleme karşılaşması sonrası ailevi sorunları nedeniyle İspanya’ya giden Bifouma, dönüşte koronavirüs testine gönderilmiş ve bu nedenle Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Koronavirüs testi negatif çıkan ve daha sonra Yeni Malatyaspor camiasından özür dileyen Kongo uyruklu Fransız futbolcu, Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetin hazırlamış olduğu özel antrenman programı kapsamında çalışmalarına devam eden Bifouma, hakkında çıkan transfer söylentilerine de cevap vererek adeta ’buradayım’ dedi.

Bifouma bu sezon 20 karşılaşmada forma giyerken, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, 2 asist yaptı.

Suudi Arabistan ve Katar liglerinden transfer teklifleri aldığı öğrenilen Bifouma’nın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra kalma kararı aldığı belirtiliyor.

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