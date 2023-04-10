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Spor

Bilal Bayazit: İnşallah Galatasaray maçından iyi puan alırız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit maç sonu açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 19:13 - Güncelleme:
Bilal Bayazit: İnşallah Galatasaray maçından iyi puan alırız
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Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçından puan almak istediklerini söyleyen Bilal Bayazit "İnşallah Galatasaray maçından iyi puan alırız. Biz hiçbir rakipten korkmayız. NEF Stadyomu'nunda iyi bir atmosferde oynayacağız." dedi.

Bilal Bayazit ayrıca "Fernando Muslera ligin iyi kalecilerinden. Güzel bir maç alacak. İnşallah biz 3 puanla çıkarız." açıklamasını yaptı.

Yukatel Kayserispor bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 44 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçlarla ligde 7. sıraya yerleşti.

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