Bilal Erdoğan: Geleneksel oyunların geliştirilmesi ve önemsenmesi bir kültürel dava, dünyadaki kültürel çeşitliliğin azalmasına ve yozlaşmasına karşı bir duruştur

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel spor oyunları alanında yürüttükleri çalışmaların dünya çapında karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "11. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu"nun açılışındaki konuşmasında, geleneksel spor oyunları alanında akademik çalışmaların arttığını söyledi.

Geleneksel spor oyunlarıyla ilgili doktora tez yazılmasının teşvik edilmesi gerektiğini ve bu alanda burs verdiklerini aktaran Erdoğan, "Bursumuzu tez kabul edildikten sonra veriyoruz. Dolayısıyla kabul edilmiş burs konunuzun geleneksel oyunlarla ilgili olması gerekiyor. Çalışıldığı ülkeye göre de bursların değişen miktarları var, bunu da ilan etmiş olalım." dedi.

Erdoğan, geleneksel oyunların geliştirilmesi ve önemsenmesinin bir kültürel dava, dünyadaki kültürel çeşitliliğin azalmasına ve yozlaşmasına karşı bir duruş olduğunu dile getirdi.

Geleneksel spor oyunlarının kültürün kodlarını geleceğe taşıyan araç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer kültürümüzü sokakta, mahallemizde, ailemizde yaşatabilmek istiyorsak, bu kültürel yozlaşmanın, tek düzeliğin egemen olmasını istemiyorsak o zaman geleneksel spor dalları oyunlarının yaşamasına ve yaşatılmasına hepimiz destek olmalıyız. Biz bu işin sadece geçmişte sanıldığı gibi 'Ne işimiz var geleneksel sporlarda, niye bununla uğraşıyoruz' denilecek kadar sıradan bir mevzu olmadığını anlamak ve anlatmak durumundayız. Biz bu yola ilk 2015 yılında çıktığımızda, bu durumu anlayamayan arkadaşlarımız vardı ama geldiğimiz noktada Allah'a hamdolsun insanların bu işe teveccühünü ve dünya çapında bu işin karşılığını aldığını görüyoruz. Sadece Türkiye ve Türk dünyasında değil, dünyanın dört bir yanında bir geleneksel sporlar zenginliği mevcut."

- Kıtalar arasında kültürel diyalog sporla sağlanıyor

Erdoğan, konfederasyonlarının Japonya'dan Arjantin'e, Meksika'ya kadar üyelerinin bulunduğunu, çeşitli sporları hem Türkiye kamuoyuyla tanıştırdıklarını hem de kıtalar arasında kültürel diyaloğu sporlarla sağladıklarını aktardı.

Spor endüstrisinin güçlü yönlerini öğrenerek geleneksel sporlarda uygulamaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güçlü spor endüstrilerinin şike, doping, bahis gibi sıkıntılı yönlerini de bizim geleneksel spor dünyamızdan uzak tutmak icap ediyor. Onun için biz geleneksel sporlarda hem insan dostu hem çevre dostu hem de hayvan dostu bir yaklaşımı önemsiyoruz. Dolayısıyla geleneksel spor tesisleri ve altyapı çalışmaları yapılırken bu tesislerin hem klasik spor endüstrisindeki büyük yatırımlar gibi çevreye ve şehirciliğe zarar verecek yatırımlar olmamasını, yeşilin çoğunlukta olduğu tesisler olmasını istiyoruz. Sporda her şey kazanmak değil, kaybedenin kazananı takdir ettiği, kazananın kaybedenin elini tutabildiği bir centilmenlik anlayışının kültürlerden geldiği şekilde devam etmesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Geleneksel spor oyunlarının dünyada ihyası ve yaygınlaştırılmasında istediğimiz seviyeleri yakalayabilirsek, bu geri dönüm bugün maalesef birçok yönüyle yozlaşmayı içerisinde barındıran spor endüstrisine ders verecektir."

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise sempozyuma ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ve etkinliğe 5 kıtadan 110 akademisyenin katıldığını belirtti.

Programa, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve ilgililer de katıldı.

Sunum ve proje tanıtımlarının yapıldığı sempozyum, yarın sona erecek.