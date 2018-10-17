Bilic'ten Vida ve Gökhan Töre için 30 milyon Euro

Slaven Bilic’in Gökhan Töre aşkı bitmiyor. Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen Hırvat teknik adam, Gökhan Töre’yle birlikte vatandaşı Vida’yı da transfer etmek için kolları sıvadı.

ASTRONOMİK TEKLİF YAPTILAR

SUUDİ Arabistan ekiplerinden El-İttihad'ın başına geçen teknik direktör Slaven Bilic, Beşiktaş’ın 2 yıldızına talip oldu. Hırvat çalıştırıcı, vatandaşı Domagoj Vida ve Gökhan Töre için Siyah-Beyazlılar'ın kapısını astronomik bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Suud basınının iddiasına göre bu rakam 30 milyon euroyu bulabilir. Sezon başında takımı alan ve Suudiler’in en zengin kulübüne transferde 16 milyon euro harcatan Bilic, bu iki ismi de alarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

TOSİC VE ADRİANO’YU DA İSTEDİ

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Beşiktaş’ı çalıştıran ve şampiyon olamasa da camianın büyük sevgisini kazanan Bilic, ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın başına geçmişti. Gökhan Töre’yi de Londra’ya götüren başarılı çalıştırıcı, görevden alındıktan kısa bir süre sonra ise “Suudi Arabistan futbolundaki dönüşüme katkı sağlamak” amacıyla İttihad’ın teklifini kabul etmişti. Hırvat hoca, sezon başında da Tosic ve Adriano için Beşiktaş’ın kapısını çalmıştı.

BAŞKAN SICAK BAKIYOR

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman’a yakın kaynaklar, Bilic’in bu ilgisini doğruluyor. Transferde kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinen Orman, özellikle Gökhan Töre’nin cazip bir bonservisle satışına sıcak bakıyor. Başkan, Vida için bu yaz bir Premier Lig ekibinden 15 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen satmadıklarını açıklamıştı. Ancak Hırvat stopere verilecek astronomik bir yıllık ücretle fikirlerin değişebileceği konuşuluyor.

(Güneş)