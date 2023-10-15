BIOR yarışları ödül töreniyle sona erdi

Bodrumspor tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen 7 ülkeden 400 sporcunun katıldığı 11'inci Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi. 5 gün süren yarışların ardından Bodrumspor Yelken Şubesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Tören Bodrum Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci'nin konuşmasıyla başladı. Program kapsamında, Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk sponsorlara plaket takdim ederken, antrenörlere hediye paketi verdi. Program kapsamında dereceye giren minik yelkencilere ödülleri ve kupaları verildi. Tören fotoğraf çekimi ve çekilişin ardından sona erdi.

Spor dallarında Bodrum'un ön plana çıktığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci, "Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Estonya, Ukrayna, İsviçre, Azarbeycan ve ülkemizin farklı yerlerinden Bodrum'a gelen sizler 5 gün boyunca, yelken zamanı olarak adlandırdığımız bu zamanda mücadeleler verdiniz. Öncelikle katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Siz genç yelkenciler, antrenörleriniz, aileleriniz, hakemlerimiz, yaptığınız bu spor dalının yanı sıra bizler için birer turizm elçisisiniz, dostluk ve barış elçisisiniz. Bodrumumuzu uluslararası alanda bu tür etkinliklerle de adını duyurmak bizler için çok kıymetli. Turizmin yanı sıra çeşitli spor dallarında yapılan uluslararası organizasyonlarla da ön plana çıkmaya başlayan Bodrum'da böylesine etkili ve güçlü şampiyonalara da ev sahipliği yapmak için belediye olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi

Öte yandan, dereceye giren minik yelkenciler ise şu şekilde sıralandı; Takım birincisi: Türk Milli Takımı, Takım ikincisi: Yalıkavak Yelken Spor Kulübü,

Takım üçüncüsü: Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, Optimist Junior genel birincisi: Cengiz Eren Güvenç - Yalıkavak Yelken Spor Kulübü, Optimist Junior genel ikincisi: Ahmet Arel Barut- Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, Optimist Junior genel üçüncüsü Eren Kaan Erendemir- Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi, Optimist Genel birincisi: Mehmet Erkut Budak- Türk Milli Takımı, Optimist Genel ikincisi: Alp Çınar- ARM Urla Yelken Genç ve Spor Kulübü, Optimist Genel üçüncüsü: Cengiz Eren Güvenç- Yalıkavak Yelken Spor Kulübü.