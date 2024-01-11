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Spor

Bir ayrılık da Konyaspor'da! Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Sezon başından beri birçok kulüp teknik direktörü ile yolları ayırırken bu kervana son olarak Konyaspor da eklendi. Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, teknik direktör Hakan Keleş ile yollarının ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
Bir ayrılık da Konyaspor'da! Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
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Konyaspor'da, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe karşısında deplasmanda alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından ve ligdeki kötü gidişattan dolayı Teknik Direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerle oynanan müsabaka sonrası tecrübeli teknik adam, görevinden istifa etti.

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, Hakan Keleş'in istifası sonrası iyi bir hoca arayışı içerisinde olduklarını belirterek, "Gece 03.00 gibi Konya'ya geldik. Oyuncularımız üzgün. Kariyerlerinde böyle bir şey görmediklerini söylediler. Kritik bir noktadayız. Yönetim olarak bugün toplanacağız. Neler yapacağımızı görüşeceğiz" dedi.

Derebağ, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi için görüşüldüğü ile ilgili söylentiler hakkında ise henüz ortada netleşen hiçbir şeyin olmadığını, yönetim olarak en iyisini yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

HAKAN KELEŞ'İN KARNESİ

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında göreve başlayan Hakan Keleş'in yönetiminde 10 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 12 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısını 18 puan ile 18. sırada tamamladı.

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