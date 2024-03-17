Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplayan ve Avrupa devleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri giderek artıyor. Devre arası transfer sezonu bitmesine rağmen adı transfer söylentileriyle anılan Ferdi Kadıoğlu için bir Avrupa devi daha talip oldu.

NEWCASTLE UNITED GÜNDEMİNE ALDI

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu en son gündemine alan takım Newcastle United oldu.

Ada basını, Newcastle'ın Fenerbahçe'den 24 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi istediğini iddia etti.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bekliyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." sözlerini sarf etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu ve 3.369 dakikada sahada kaldı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



1999 doğumlu oyuncunun Kanarya ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.