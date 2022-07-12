Bir devrin sonu: Burak Yılmaz'ın tahtı yıkıldı

Ligue 1 takımlarından Lille, Burak Yılmaz'ın yerini doldurmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerine Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ'IN YERİ DOLUYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Lille, Clermont'ta forma giyen Mohamed Bayo için kollarını sıvadı. Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak isteyen Fransız ekibi, Clermont ile anlaşmaya vardı ve önümüzdeki hafta Bayo ile sözleşme imzalayacak.

BURAK YILMAZ'IN LİLLE KARNESİ

Burak Yılmaz, Lille ile çıktığı 73 resmi maçın 57'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 5081 dakika süre aldı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 10 gol asistle takımına katkıda bulundu.

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Lille'in Burak Yılmaz'ın yerine kadrosuna katacağı Mohamed Bayo ise Clermont formasıyla 80 maçta forma giydi 5785 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki Gineli golcü bu karşılaşmalarda 37 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.