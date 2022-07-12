İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2982
  • EURO
    17,4253
  • ALTIN
    960.696
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir devrin sonu: Burak Yılmaz'ın tahtı yıkıldı
Spor

Bir devrin sonu: Burak Yılmaz'ın tahtı yıkıldı

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Lille harekete geçti. Fransız ekibinin sözleşmesi sona eren ve Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine Mohamed Bayo'yu kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Temmuz 2022 Salı 20:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Ligue 1 takımlarından Lille, Burak Yılmaz'ın yerini doldurmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerine Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ'IN YERİ DOLUYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Lille, Clermont'ta forma giyen Mohamed Bayo için kollarını sıvadı. Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak isteyen Fransız ekibi, Clermont ile anlaşmaya vardı ve önümüzdeki hafta Bayo ile sözleşme imzalayacak.

BURAK YILMAZ'IN LİLLE KARNESİ

Burak Yılmaz, Lille ile çıktığı 73 resmi maçın 57'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 5081 dakika süre aldı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 10 gol asistle takımına katkıda bulundu.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

MOHAMED BAYO'NUN CLERMONT PERFORMANSI

Lille'in Burak Yılmaz'ın yerine kadrosuna katacağı Mohamed Bayo ise Clermont formasıyla 80 maçta forma giydi 5785 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki Gineli golcü bu karşılaşmalarda 37 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.