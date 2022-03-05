Bir devrin sonu! Fernando Muslera için karar verildi

Fotospor 5 Mart 2022 Cumartesi 21:56 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 21:56

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın kaderi belli oluyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in Fernando Muslera'nın yerine kiralık olarak oynadığı Giresunspor'dan dönecek olan Okan Kocuk'a şans vereceği iddia edildi.

TORRENT, FERNANDO MUSLERA İÇİN KARARINI VERDİ

Fotospor'un haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'e göre Fernando Muslera'nın yaşının ilerlediği için Giresunspor'da başarılı bir performans sergileyen Okan Kocuk, tecrübeli kalecinin yerini doldurabilir ve eksiğini kapatabilir. Bu sebeple Torrent, yeni sezon planlamasında kalede sezon sonu takıma geri dönecek olan Okan Kocuk'a yer vermeyi düşünüyor.

FERNANDO MUSLERA, BU SEZON 12 MAÇI KAÇIRDI

35 yaşındaki Fernando Muslera, bu sezon 12 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bu sezon 27 resmi maçta kaleyi koruyan Muslera, 9 maçta kalesini gole kapatırken 32 gole engel olamadı.

EMRE AKBABA VE YUNUS AKGÜN DE DÖNÜYOR

Kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba ve Adana Demirspor'da oynayan Yunus Akgün'ün sezon sonu sarı-kırmızı takıma dönmesiyle birlikte Torrent'in iki isimi de 11'e monte etmesi bekleniyor.