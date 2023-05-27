Bir devrin sonu! Güle güle Uğurcan Çakır: Süper Lig devine imzalıyor

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın yeni takımı belli oldu. Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır için İstanbul ekibi kolları sıvadı. 27 yaşındaki deneyimli kaleci Uğurcan Çakır için görüşmelere başlandı.

MUSLERA'NIN YERİNE UĞURCAN ÇAKIR

2016 yılından beri Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır için transfer sezonun başlamsına kısa bir süre kala yeni bir iddia ortaya atıldı. Başarılı file bekçisi için Süper Lig'in dev ismi Galatasaray devreye girdi. Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emin ellere teslim etmek isteyen sarı-kırmızlılar, başarılı yöneticisi Erden Timur aracılığıyla 27 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır'a teklif götürüldü ve taraflar arası görüşmelere başlandı.

SON KARAR UĞURCAN ÇAKIR'IN

Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünden talibi olan Uğurcan Çakır'a yeterli teklifler yapılmaması nedeniyle transferi gerçekleşememişti. Kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve yaşadığı şampiyonluğa yenileri eklemek isteyen Uğurcan Çakır yeni bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Hali hazırda 2027 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi devam eden file bekçisine Galatasaray'ın yapacağı teklif merak konusu oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon 43 resmi maçta kaleyi koruyan Uğurcan Çakır bu maçlarda 62 gole engel olamazken 17 maçta kalesini gole kapadı.