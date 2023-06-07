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Spor

Bir devrin sonu! Rıza Çalımbay ayrılığı resmen açıkladı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

7 Haziran 2023 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Rıza Çalımbay ayrılığı resmen açıkladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 2018-2019 sezonunda takımın başına gelen başarılı antrenör 5 yıldır Anadolu ekibini çalıştırıyordu. Rıza Çalımbay, Sivasspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

RESMEN AÇIKLADI

Kırmızı-beyazlı ekiple yola devam etmeyeceğini açıklayan Çalımbay, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." sözlerini sarf etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sivasspor ile sezona 3 kulvarda başlayan Rıza Çalımbay başarılı bir sezonu geride bıraktı. Takımı düşme hattından uzaklaştıran başarılı hoca topladığı 41 puanla sezonu 13'üncü sırada tamamladı.

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