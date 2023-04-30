Bir devrin sonu! Uğurcan Çakır transferi hayırlı olsun: Tarihe geçecek rakam

Trabzonspor'da başarılı kaleci Uğurcan Çakır için karar verildi. Bordo-mavililer sezon sonunda birçok Avrupa ekibinin takibinde olan milli file bekçisi Uğurcan Çakır için gelecek teklifleri değerlendirecek.

UĞURCAN ÇAKIR, TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır olmuştu. Milli file bekçisi başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmişti.

TRANSFER İÇİN KARAR VERİLDİ

Milli kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor yönetimi kararını verdi. Karadeniz ekibi, Sheffield United, Everton, Monaco ve Nice gibi ekiplerin yakından takip ettiği başarılı file bekçisi için gelen teklifleri değerlendirecek ve iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay verecek.

TARİHE GEÇECEK RAKAM

Bordo-mavililer Uğurcan Çakır için bonservis bedelini de belirledi. Yönetim milli eldiven için en az 15 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki kaleci, 18.5 milyon euro bedelle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın ardından Trabzonspor tarihinin en pahalı 2. satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 16'sında kalesini gole kapatmayı başaran milli eldiven, kalesinde 58 gole ise engel olamadı.