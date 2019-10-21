Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı! Okey masasında görüntülendi

Sarayköy ilçesinde geçirdiği yarım sezonda taraftara kendisini sevdiren ve ilçe halkının adeta içinden biri olan Djiehoua, burada takım arkadaşlarıyla aynı evde kalıp, antrenmanlardan kalan zamanlarda arkadaşlarıyla kahveye giderek okey oynuyor. Futbolda olduğu kadar okey oyununda da iyi olan Djiehoua, Sarayköylü okey arkadaşlarına oyunda taş çıkartıyor.

"Hayatıma Türkiye'de devam edeceğim"

Amatör liglerdeki tercüman sıkıntısı nedeniyle Türkçe öğrenmek zorunda kalan 36 yaşındaki futbolcu, Türkçesini her geçen gün geliştiriyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve futbolu bıraktıktan sonra hayatına Türkiye'de devam etmek istediğini söyleyen Djiehoua, Fransa'da yaşayan ailesini de Türkiye'ye getirip burada menajerlik yaparak hayatını 'ikinci memleketim' dediği Türkiye'de sürdürmek istiyor.