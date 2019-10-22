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Bir ihtimal daha yok! Galatasaray-Real Madrid muhtemel 11’ler

Galatasaray, Şampiyonar Ligi’nde A Grubu’ndaki üçüncü maçında bu akşam 22.00’de Real Madrid’i konuk edecek. Cim-Bom kazanırsa ilk iki için ümitlenecek, kaybederse ağır yara alacak.

  • Star Spor
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DEVLER Ligi’nde Galatasaray için kritik akşam. A Grubu’nda mücadele veren Sarı-Kırmızılı takım saat 22.00’de üçüncü maçında Real Madrid’i konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi İtalyan Federasyonu’ndan Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maç öncesinde hem Aslan’ın hem de Real’in birer puanı bulunuyor. Cim-Bom bu akşam taraftarının önünde rakibini yenerse ilk iki şansını artıracak. Ancak olası bir yenilgi halinde avantaj Real Madrid’e geçecek ve Galatasaray ağır bir yara alacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi en çok grubun diğer takımı Brugge’e yarayacak.

Avrupa’da 282. maçına çıkan G.Saray, daha önce 99 galibiyet, 108 mağlubiyet aldı, 376 gol attı, 415 gol yedi. Cim-Bom, Real Madrid ile bundan önce 7 kez rakip oldu. 3 kez Galataraay kazandı, 4 maçı da Real aldı. Sarı-Kırmızılı takımın İspanyol takımlarına karşı ise karnesi 31 maçta 8 galibiyet, 17 mağlubiyet...

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N’Zonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtois, Odrizola, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Isco, Valverde, Rodriguez, Hazard, Benzema

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