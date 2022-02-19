19 Şubat 2022 Cumartesi 23:32 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 23:54

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Miguel Crespo'nun talipleri artmaya devam ediyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Miguel Crespo için sarı-lacivertli takıma teklifte bulunduğu iddia edildi. Portekizli oyuncu için Lyon'un da devreye girdiği öne sürüldü. 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi 2024'ün yazında sona erecek.

ATLETICO MADRID, MIGUEL CRESPO'YA TALİP OLDU

Foot Mercato'da yer alan habere göre; geçtiğimiz ara transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid, Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak sarı-lacivertli takım bu teklifi kabul etmedi.

LYON'DA DEVREYE GİRDİ

Miguel Crespo için Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un da devreye girdiği öne sürüldü. Lyon, transferin şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilmedi.

MIGUEL CRESPO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin sezon başında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma ile 16 resmi maçta görev aldı. 16 karşılaşmanın 12'sinde ilk 11'de yer alan 25 yaşındaki Portekizli 1 gol ile takımına katkıda bulundu.