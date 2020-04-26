Bir ülkede daha futbola erteleme

AA 26 Nisan 2020 Pazar 16:07 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 16:07

Ülke futbol federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin spor aktiviteleri için getirdiği kısıtlama nedeniyle birinci lig maçlarının yarından itibaren 10 Mayıs'a kadar erteleneceği duyuruldu.

Tacikistan'da birinci lig karşılaşmaları 5 Nisan'da başlamıştı. Bugün tamamlanacak 4. hafta maçlarının ardından futbola ara verilecek Tacikistan, Belarus, Burundi ve Nikaragua gibi liglere devam edilen az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyordu.



Çin'in sınır komşusu Tacikistan'da yetkili makamlar, şu ana kadar Kovid-19 vakası tespit edilmediğini ileri sürüyor.