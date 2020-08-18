18 Ağustos 2020 Salı 18:51 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:51

Lionel Messi’nin Barça’da mevcut kulüp yönetimiyle devam etmek istememesi ve sözleşmesinin bitim tarihi olan 2021’i beklemeden ayrılık talebi, belirsizliği artırdı.

450 MİLYON EURO BONSERVİS



450 milyon euroyu bulması beklenen bonservis bedelini kesinlikle bırakmak istemeyen Katalanlar, Messi’nin ayrılmasına sadece satış karşılığı izin verecek. 1 yıl daha sözleşmesi olan Arjantinli yıldız ise “Bedelsiz bırakın beni” diyerek kulüpten talepte bulundu.

INTER İLK TALİP



İtalya’da Inter, 33 yaşındaki yıldız için en istekli kulüp. Ancak bütün planlarını Messi’nin sözleşmesinin bittiği 2021’e göre yapan Serie A ekibi, oyuncunun kendi ücretiyle birlikte toplam 300 milyon euroluk bir kaynağa sahip.